Incidente stradale tra auto e moto a Casalnuovo: ragazza 16enne in gravi condizioni al Cardarelli Due auto e una moto si sono scontrate in modo violento lo scorso sabato 4 dicembre a Casalnuovo. Grave una 16enne a bordo, con un amico, dello scooter coinvolto.

A cura di Federica Grieco

Un grave incidente è avvenuto lo scorso sabato sera, 4 dicembre, a Casalnuovo di Napoli, popoloso comune di provincia. Lo sconto è avvenuto, in via Nazionale delle Puglie, tra due automobili e una moto. Tra le persone coinvolte nell'incidente anche una ragazza di 16 anni di Somma Vesuviana, comune della città metropolitana di Napoli che ora è in gravi condizioni. La giovane ragazza era a bordo dello scooter con un suo amico, quando, a causa del violento impatto con una delle due automobili coinvolte nell'incidente, è caduta sull'asfalto.

Sul luogo dell'impatto, è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 che ha soccorso i feriti e, a causa delle sue gravi condizioni, ha ritenuto necessario trasportare immediatamente la ragazza all'ospedale Cardarelli di Napoli dov'è arrivata in codice rosso. La 16enne è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Non sono state ancora accertate le cause dell'incidente. Non si sa, quindi, se il violento impatto avvenuto tra i tre veicoli sia sia verificato a causa della pioggia che ha reso scivoloso l'asfalto, per una distrazione da parte di uno dei conducenti alla guida o per altro ancora.

Da chiarire la dinamica dell'incidente

La dinamica dell'accaduto sono in queste ore al vaglio degli investigatori che stanno cercando di far luce sul drammatico impatto avvenut nella serata dello scorso sabato 4 dicembre. Numerosi i cittadini del comune in provincia di Napoli che, in apprensione per le condizioni della 16enne, chiedono aggiornamenti sui gruppi Facebook dedicati alla città. Tra i commenti pubblicati, qualcuno denuncia il cattivo stato in cui versano alcune delle strade di provincia. «Corrono un po' tutti per queste maledette strade – scrive Maria – che tra l'altro sono anche dissestate e con buche». O ancora Alfredo che scrive: «Le nostre strade sono peggio di quelle in Afghanistan».