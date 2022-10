Incidente stradale sulla Statale del Vesuvio: morta una ragazza, due feriti L’incidente si è verificato nella serata di ieri, 9 ottobre, tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino: il bilancio è di una vittima e due feriti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, nella serata di ieri, domenica 9 ottobre, sulla Strada Statale del Vesuvio, tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino, nella provincia di Napoli: il bilancio è di una ragazza deceduta e di due feriti. La dinamica di quanto accaduto risulta ancora poco chiara: la giovane vittima – della quale non sono ancora state diffuse le generalità – si trovava in auto con il fidanzato quando il veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze; purtroppo non è stato possibile fare nulla per la ragazza, già deceduta quando i soccorritori sono intervenuti.

Le altre due persone ferite sono invece state trasportate in ospedale: non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto è ancora tutta da chiarire.

Incidente a Napoli, donna ferita: è grave

Ancora nella serata di ieri, in via Montagna Spaccata, a Pianura, quartiere della periferia orientale di Napoli, un altro incidente stradale: una donna di 64 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverata in gravi condizioni di salute. Da una prima ricostruzione dell'incidente, la donna si trovava alla guida della sua auto, una Lancia Y, quando improvvisamente ne ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso: da una prima ricostruzione, pare che la donna fosse in stato di ebrezza al momento dell'incidente.