Incidente stradale sulla Domitiana, morta una persona: strada chiusa in direzione Roma L’incidente è avvenuto nella zona di Mondragone, in provincia di Caserta. Strada chiusa temporaneamente in direzione Roma.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla Domitiana, nella zona di Mondragone, in provincia di Caserta. Due veicoli si sono scontrati. Nell'impatto, molto forte, purtroppo, è morta una persona. La strada statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione Roma è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 23,500. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti 2 veicoli ed una persona è deceduta. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118, ma purtroppo per il ferito non c'era più nulla da fare ed è deceduto. Sul posto anche le squadre dei tecnici e degli operai dell'Anas, società del gruppo Fs Italiane, che ha in gestione la Domitiana. Si sta lavorando per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La decisione sulla riapertura della strada spetterà al magistrato di turno incaricato dalla Procura della Repubblica per gli accertamenti. Solo al termine dei rilievi condotti dalle forze dell'ordine sarà possibile liberare la strada dalle auto coinvolte nell'incidente stradale, che ha visto anche il decesso di una persona, come detto, e rimuovere i detriti dell'impatto. Quindi, si potrà anche riaprire la strada alla circolazione del traffico veicolare. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire anche le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere ulteriori informazioni su quanto avvenuto, sulla scorta degli accertamenti condotti dalle autorità competenti. Al momento, quindi, la dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire.