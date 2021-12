Incidente stradale ad Orta di Atella, auto vola e atterra sul cofano dell’altra Feriti lievemente i due conducenti di 20 e 48 anni trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa.

Violento incidente stradale ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, dove un'auto è volata rocambolescamente sull'altra coinvolta nell'impatto. Feriti lievemente i due conducenti di 20 e 48 anni, trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nella serata della Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre scorso, nei pressi dell'incrocio tra via Giuseppe Verdi e via Clanio.

Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 20, poco prima, quindi, del tradizionale cenone di Natale. Coinvolte nell'impatto una Ford Fiesta e una Jeep Compass. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orta di Atella, che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che per chiarire la dinamica possano essere utilizzate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti nella zona.

Nella stessa giornata, purtroppo, a Napoli sono avvenuti due incidenti stradali mortali. In via Miano, nelle adiacenze di Porta Piccola alle 14.30 circa un 49enne alla guida di una Honda Civic probabilmente a causa di un improvviso malore ha invaso il senso opposto di marcia e si è scontrato con altri 3 veicoli che procedevano regolarmente. L'uomo è morto sul colpo. Alle 16,50 circa, invece, in via Terracina si è verificata la collisione tra un ciclomotore e una Peugeot 206. Il conducente del ciclomotore, un 47enne di Pozzuoli, è morto presso il Pronto Soccorso del vicino Ospedale San Paolo.