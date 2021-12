Incidente stradale in via Terracina, morto l’uomo a bordo dello scooter Vigilia di sangue in città: due incidenti stradali mortali ieri. È morto anche il secondo uomo coinvolto in un impatto violento con una vettura mentre era a bordo dello scooter a Fuorigrotta.

A cura di Redazione Napoli

foto di repertorio

Una brutta notizia arriva dall'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, Napoli: è morto l'uomo coinvolto ieri pomeriggio vigilia di Natale, in un brutto incidente stradale. D.S., 57 anni, di Pozzuoli, poco prima delle 17 si era scontrato mentre era a bordo del suo scooter con una Peugeot 206. I soccorritori hanno subito riscontrato gravi lesioni. Portato al pronto soccorso, l'uomo è deceduto nonostante le cure. Rilievi e indagini della Polizia Municipale del reparto infortunistica stradale, guidati dal comandante Antonio Muriano. Non è escluso che possano essere utilizzate le immagini di eventuali telecamere presenti in zona per ricostruire quanto avvenuto.

Ieri vigilia di incidenti mortali in città. Nel pomeriggio, in via Miano, adiacenze Porta Piccola del bosco di Capodimonte, alle 14.30 circa I. M. 49 anni, alla guida di una auto Honda Civic probabilmente causa un improvviso malore ha invaso il senso opposto di marcia e si è scontrato con altri 3 veicoli che procedevano regolarmente. L'uomo è morto sul colpo.