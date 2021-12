Trasporto pubblico a Napoli

A Fuorigrotta violento incidente stradale in via Terracina, coinvolto un motorino Incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Violento incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, nel tardo pomeriggio di oggi, all'altezza del pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo. Nell'impatto sarebbe stato coinvolto un motorino. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un ferito molto grave. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale del reparto infortunistica stradale, guidati dal comandante Antonio Muriano. Non è escluso che possano essere utilizzate le immagini di eventuali telecamere presenti in zona per ricostruire quanto avvenuto.

Nella stessa giornata di oggi, un'altra tragedia è avvenuta nel quartiere di a Capodimonte, dove un automobilista che viaggiava in via Miano si è sentito male per cause naturali e ha perso il controllo dell'auto invadendo la carreggiata opposta e urtando un'altra vettura proveniente dal senso opposto e delle auto in sosta. L'uomo purtroppo è deceduto. Non ci sarebbero, secondo le prime ricostruzioni, altri feriti gravi. Non si conosce ancora il motivo del decesso, per il quale bisognerà aspettare gli approfondimenti del personale sanitario e delle autorità intervenute. L'incidente stradale è avvenuto a Capodimonte, nei pressi dell'incrocio verso Porta Piccola.

(in aggiornamento)