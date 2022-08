Incidente stradale, morto Giovanni Alfano, 22 anni, di Gragnano. Fatale uno scontro a Eboli Dramma a Gragnano, nel Napoletano: il 22enne Giovanni Alfano morto in un incidente stradale.

A cura di Redazione Napoli

Piangono amici e parenti di Giovanni Alfano, 22 enne originario di Gragnano, la "città della pasta" morto in un tragico incidente stradale nel giorno di Ferragosto.

Questa la dinamica dei fatti per come è stata ricostruita dalle forze dell'ordine: Alfano era in sella alla sua moto, probabilmente voleva passare il 15 di agosto al mare, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un’auto nella zona della Piana del Sele che ricade nel comune di Eboli (Salerno). Non è infatti chiaro se si sia trattato o meno di un sorpasso del veicolo a causare il contatto con la moto.

Fatale lo schianto: sono arrivati i soccorsi del 118 ma già non c'era nulla da fare e la giornata di festa si è tramutata in tragedia. La salma del giovane è stata portata all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Come spesso capita in questi casi gli amici e i conoscenti affidano ai social il ricordo della giovane vita spezzata:

Non ci sono parole per descrivere questo grande dolore che ci hai lasciato. Adesso da lassù dai forza alla tua famiglia, alla tua ragazza e a tutti quelli che ti hanno conosciuto. Riposa in pace

Scrive Daniela: