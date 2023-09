Incidente stradale mortale sulla Statale Sorrentina, auto contro moto. C’è anche una donna ferita Scontro tra auto e moto nel Napoletano, un morto ed un ferito Lungo la Statale Sorrentina, tratto chiuso al traffico.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente stradale mortale lungo la statale 145 Sorrentina, in provincia di Napoli. Il morto è un motociclista di 40 anni, diretto verso Sorrento, che si è scontrato, per cause in corso di accertamento contro un'autovettura che procedeva in direzione opposta. Ferita la donna che era con lui, soccorsa da un'ambulanza del 118.

La statale, informa l'Anas, è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 3,550 all'altezza di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli. Al momento il traffico veicolare proveniente da Sorrento viene deviato all'uscita obbligatoria di Gragnano, mentre i veicoli che provengono dall'autostrada vengono deviati all'uscita di Castellamare. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e il 118 per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La ss 145 "Sorrentina" è una statale che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno con la penisola sorrentina, ed è nota a chi vive in Campania per essere una delle zone più trafficate durante il periodo estivo, per l'ovvia ragione di costituire un collegamento fondamentale su gomma per coloro che vanno verso il mare. Serve i comuni di Pompei, Castellammare di Stabia, Gragnano, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense .