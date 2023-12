Incidente stradale in via Marina a Napoli, 54enne dei Quartieri Spagnoli gravissimo in ospedale Incidente stradale sull’asse costiero, all’altezza tra via Duomo e Corso Garibaldi. Il ferito all’Ospedale del Mare. Indaga la Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale in via Marina a Napoli. Un uomo di 54 anni, napoletano e residente nei Quartieri Spagnoli, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter, una Honda SH 300, cadendo rovinosamente a terra. L'impatto è stato violentissimo. Il ferito è stato trasportato urgentemente al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono giudicate gravi.

Incidente stradale in via Marina: grave 54enne

L'incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 dicembre 2023, attorno alle ore 15,30, sull'Asse costiero, in direzione San Giovanni a Teduccio. L'impatto è avvenuto nel tratto tra via Duomo e Corso Garibaldi, dove ci sono le torri aragonesi. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante, il Colonnello Joselito Orlando, che stanno indagando su quanto accaduto. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione e al momento non si esclude alcuna pista, né che il conducente abbia potuto perdere da solo il controllo del mezzo, né che sia stato urtato da qualcuno poi fuggito via.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto, i caschi bianchi hanno solo trovato lo scooter danneggiato e una grande chiazza ematica sul lato del marciapiedi. Le indagini sono attualmente in corso. Non è escluso che possano essere acquisite eventualmente immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire quanto avvenuto e capire se possano esserci stati eventualmente dei testimoni che abbiano assistito all'incidente stradale.