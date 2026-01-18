Incidente stradale in Galleria a Napoli, 3 auto coinvolte: c’è un ferito

Grave incidente nella Galleria Laziale di Napoli questa notte, con 3 auto coinvolte in un tamponamento a catena. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Secondo le prime informazioni, c'è un ferito. Il malcapitato è stato subito soccorso dal personale sanitario, che, dopo avergli prestato le prime cure mediche del caso e averlo stabilizzato, lo ha trasportato in sicurezza in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. A segnalare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha raccolto la testimonianza di un cittadno: "Grave incidente nella Galleria – scrive Borrelli – 3 auto coinvolte. Una persona ferita".