Incidente stradale ad Avellino: marito e moglie morti a distanza di poche ore Dopo Elisa Coluccio è morto anche il marito, Lorenzo Petrillo: i due gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto il 14 agosto ad Avellino.

A cura di Nico Falco

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 14 agosto, vigilia di Ferragosto, ad Avellino: dopo Elisa Coluccio è deceduto anche il marito, Lorenzo Petrillo. I due, entrambi 81 anni, vivevano nel quartiere San Tommaso; l'incidente è avvenuto in via Due Principati, poco distante dalla loro abitazione. Lunedì, per cause che restano da accertare, la loro Hyundai si è scontrata contro una Fiat Panda condotta da una 63enne, finita in ospedale ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Elisa Coluccio era morta subito dopo il trasporto in ospedale: nel violento impatto era rimasta schiacciata, inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla. Petrillo, che era alla guida del veicolo, e l'altra donna coinvolta erano stati accompagnati d'urgenza all'ospedale Moscati, in codice rosso. L'81enne era stato ricoverato in Terapia Intensiva in condizioni apparentemente stabili ma nella notte c'è stato un peggioramento e ieri mattina i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Pochi giorni prima un altro grave incidente era avvenuto nell'Avellinese: la sera dell'11 agosto, intorno alle 23.30, i coniugi Lucia Marino e Vittorio Biancaniello, rispettivamente 78 e 84 anni, erano stati travolti da un'automobile mentre stavano attraversando la strada a Nusco, in località Sant'Antuono, poco distante da dove si stava svolgendo la Festa della Trebbiatura. Il conducente dell'automobile, un 29enne che stava andando al lavoro a Morra de Sanctis, si era fermato per prestare i soccorsi. Per i due non c'era stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo, la moglie durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi.