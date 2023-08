Investiti mentre attraversano la strada: marito e moglie travolti e uccisi nella notte Marito e moglie travolti da un’auto guidata da un 29enne che stava andando a lavoro: le vittime sono Vittorio Biancaniello e Lucia Marino, originari di Nusco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Stavano attraversando la strada quando improvvisamente un'automobile con a bordo un uomo che stava andando a lavoro li ha travolti in pieno: sono morti così Vittorio Biancaniello e sua moglie Lucia Marino, rispettivamente 84 e 78 anni, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Sotto shock la comunità di Nusco, dove la coppia viveva. L'impatto mortale è avvenuto attorno alle 23.30, in località Sant'Antuono, non distante dalla Festa della Trebbiatura che aveva attirato come sempre molte persone in piazza.

Stando alle primissime ricostruzioni, i due coniugi stavano attraversando la strada quando una Fiat Panda guidata da un 29enne di Benevento, che stava raggiungendo l'area industriale della vicina Morra de Sanctis per andare al lavoro, li avrebbe travolti in pieno. Il 29enne alla guida si era subito fermato per prestare i soccorsi: sul posto, oltre ai carabinieri, sono giunti i medici e i sanitari del 118, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo, mentre la moglie si è spenta durante la corsa in ambulanza verso il Presidio Ospedaliero Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Erano entrambi molto conosciuti a Nusco, la città dove vivevano: lui barbiere in pensione, lei casalinga, genitori di quattro figli. La comunità di Nusco è sotto choc: i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, che indagano sulla vicenda, stanno cercando di ricostruire il tutto e capire le esatte responsabilità e le dinamiche dell'incidente nel quale i due coniugi hanno perso la vita. Fondamentale sarà anche la versione del 29enne alla guida della Fiat Panda, oltre ai rilievi effettuati dai militari dell'Arma sul posto.