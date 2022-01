Incidente stradale a Sorrento, auto capovolta: morto un uomo, ferita la moglie L’incidente in via Rota, l’uomo forse colto da malore mentre guidava.

A cura di Pierluigi Frattasi

Terribile incidente al centro di Sorrento, in provincia di Napoli, questo pomeriggio. Un'auto con a bordo due persone si è capovolta. L'uomo che era alla guida è deceduto. Ferita la moglie. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma non si esclude che l'uomo possa essere stato colto da un improvviso malore, perdendo così il controllo dell'auto. L'incidente è avvenuto in via Rota, nel centro del comune di Sorrento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Piano di Sorrento che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e il magistrato di turno, carabinieri e Polizia di Stato, i cui uomini sono stati i primi ad intervenire. I Vigili Urbani hanno bloccato l'accesso alla strada per consentire le operazioni di recupero.

Solo dopo i rilievi delle forze dell'ordine disposti dal magistrato che serviranno a recuperare elementi per chiarire la dinamica dell'incidente, si è potuto procedere a liberare la strada dall'auto e dai detriti dovuti all'impatto, consentendo quindi di riprendere, di conseguenza, la regolare circolazione veicolare. Il traffico è stato temporaneamente deviato su Corso Italia, per il tempo strettamente necessario ai soccorsi e alle altre operazioni. L'incidente è avvenuto in via Rota, una strada che collega Sorrento a Sant’Agnello che procede parallela a Corso Italia. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che stavano passando in quel momento. Nonostante l'intervento dell'ambulanza del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è purtroppo deceduto. Nella zona sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Sorrento e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Sorrento.