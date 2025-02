video suggerito

Incidente stradale a Napoli, scontro auto-moto a via Masoni: un ferito al Cto, è grave Incidente stradale in via Masoni a Capodimonte. Un ferito grave: è in prognosi riservata al Cto. Indaga la Polizia locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un violento incidente stradale tra un'auto e una moto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio 2025, in via Uldarigo Masoni, strada della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, che collega Capodimonte a Capodichino. L'impatto è stato molto forte. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. L'uomo è rimasto gravemente ferito. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 è stato stabilizzato dal personale sanitario, che gli ha prestato le prime cure mediche, dopodiché è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto dei Colli Aminei, afferente all'Ospedale dei Colli, per gli accertamenti del caso, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini della Polizia locale

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, che hanno eseguito i rilievi del caso e stanno conducendo le indagini. Gli agenti della Municipale stanno raccogliendo le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Proprio oggi si è svolta una manifestazione in via Argine, a Ponticelli, nella zona orientale della città, organizzata dai comitati civici, contro gli incidenti stradali, spesso mortali che avvengono a Napoli. All'evento ha partecipato anche il comitato Napoli Città 30, che chiede tra le altre cose di fissare il limite di velocità a 30 km orari in città.