Incidente stradale a Napoli, 64enne in scooter ferita a terra: si indaga su auto pirata

Incidente stradale in via Nuova Poggioreale a Napoli questa mattina. Ferita una donna di 64 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, che è caduta dallo scooter in prossimità dei binari del tram ed ha riportato varie contusioni. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale che sta indagando sulla vicenda, la vittima sembrerebbe stesse circolando a bordo del ciclomotore senza assicurazione e patente. Non si esclude che possa essere stata investita da un'auto pirata.

La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, ha ricevuto una prognosi di 7 giorni per la guarigione. Le sue condizioni, quindi, non sarebbero gravi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, impegnati nella perlustrazione del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, che stanno procedendo con le indagini.

Trovato sul luogo dell'incidente lo specchietto rotto di un'auto

Non è chiaro quale sia stata la dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso accertamenti. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Si indaga sul possibile coinvolgimento anche di un altro veicolo, che, in questo caso, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Gli agenti hanno ritrovato sul posto uno specchietto di un'automobile. Non si esclude che possa essersi staccato dall'altro veicolo durante l'impatto. Ad ogni modo, bisognerà attendere ulteriori riscontri per ricostruire come siano andati i fatti. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.