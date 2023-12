Incidente stradale a Napoli, 4 auto coinvolte: feriti due fratelli di 28 e 14 anni I due fratelli sono rimasti feriti nell’impatto. La loro auto si è schiantata con altre tre vetture in sosta.

Violento incidente stradale nella zona orientale di Napoli, con 4 auto coinvolte e 2 feriti: un uomo di 28 anni che era al volante e il fratellino di 14 anni che era a bordo con lui, ma sul sedile posteriore della vettura. Entrambi non sarebbero gravi, per fortuna. L'incidente è avvenuto nella notte di sabato 9 dicembre, attorno alle ore 3,30, in via delle Repubbliche Marinare. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Incidente stradale a Napoli Est, 4 auto coinvolte

Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Joselito Orlando. Secondo le prime informazioni, l'auto sulla quale erano a bordo le due persone, una Nissan Juke, ad un certo punto avrebbe perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, finendo per scontrarsi contro altre tre auto che erano in sosta al margine della strada, tutte vuote. Gli agenti della polizia locale hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire quanto accaduto. Eseguiti tutti gli accertamenti del caso.

Due fratelli feriti: un 28enne e un 14enne

I due passeggeri sono rimasti leggermente feriti e sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118. Inizialmente il 14enne sembrava più grave, ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare in codice rosso, poi passato a giallo, quando i sanitari hanno accertato che le sue condizioni erano meno gravi di quanto temuto. Il 28enne, invece, era in codice giallo. Entrambi sono stati poi dimessi dall'ospedale, dopo le cure mediche del caso. Per il ragazzino, che avrebbe subito un trauma facciale, potrebbero essere necessari ulteriori approfondimenti clinici.