Incidente stradale a Barra, l’auto ad alta velocità sfiora due passanti poi si capovolge L’incidente stradale in Corso Sirena a Barra. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Nessun ferito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale rocambolesco a Corso Sirena, nel quartiere di Barra, nella zona orientale di Napoli. Un'auto ad alta velocità in un vicolo stretto sfiora due passanti che si trovavano in zona e non si erano accorti del suo arrivo. Il conducente perde il controllo della vettura. L'auto, a questo punto, si scontra con altre macchine in sosta e quindi conclude la corsa alla fine del vicolo e si capovolge, finendo col tettuccio sull'asfalto. Per fortuna nessun ferito. Il conducente è stato salvato dall'airbag. Illesi miracolosamente anche i due passanti. Il tutto viene ripreso dalle immagini di una telecamera di video-sorveglianza presente in zona che ha inquadrato proprio il momento dell'incidente. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 4 febbraio 2022 poco dopo le ore 23,00.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando di Napoli, gli agenti della Polizia Municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, e l'ambulanza del 118. Secondo quanto appreso, però, nonostante l'impatto dalle immagini sembri sia stato molto forte, non ci sarebbero stati feriti. Il conducente dell'auto è stato poi estratto sano e salvo dai vigili del fuoco, intervenuti per soccorrerlo con diversi mezzi e con l'attrezzatura necessaria per il recupero in sicurezza dal veicolo incidentato. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di Europa Verde, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini. “A Corso Sirena a Barra – riporta il cittadino nella segnalazione a Borrelli – c’è stato l'ennesimo incidente stradale. Avviene sempre più spesso a causa della velocità sostenuta di alcuni conducenti”.