Scontro tra due auto a Santa Maria la Carità, morto sul colpo un conducente Violento scontro tra due auto a Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli, questa mattina presto. Morto sul colpo uno dei due conducenti di 85 anni. L’incidente stradale è avvenuto in via Scafati, attorno alle ore 6,15 circa. L’altro automobilista è stato trasportato all’Ospedale San Leonardo di Castellammare, ma non sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento scontro tra due auto a Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli, questa mattina presto. Morto sul colpo uno dei due conducenti, Gaetano Di Ruocco, di 85 anni. L'incidente stradale è avvenuto in via Scafati, attorno alle ore 6,15 circa. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, per prestare i primi soccorsi, ma per l'85enne non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari l'uomo era già deceduto. Mentre il conducente dell'altra auto è stato trasportato presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia per appurare eventuali responsabilità del conducente dell’altra auto.

Sempre nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si è verificato a Napoli, al confine con Casavatore, un altro violento incidente stradale. Una Fiat 500 con a bordo 4 giovani si è ribaltata, per motivi ancora da chiarire. Nell'incidente hanno perso la vita due studenti di 24 anni: Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino, entrambi di Ottaviano. Mentre sono rimaste ferite le due ragazze di 22 e 24 anni che erano a bordo con loro, una è grave. A Ottaviano il sindaco Luca Capasso ha proclamato il lutto cittadino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I due giovani sarebbero stati catapultati fuori dall'abitacolo. Mentre le ragazze sono rimaste incastrate dietro. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere. Una delle due è stata trasportata in ospedale con prognosi riservata.