Incidente sulla provinciale Caivano-Aversa, Antonio Crispino muore a 21 anni Un 21enne di Caivano (Napoli) è morto in un incidente stradale mentre percorreva in scooter la provinciale per Aversa, inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Nonostante i soccorsi non ce l'ha fatta Antonio Crispino, 21enne di Caivano, nel Napoletano, deceduto per le ferite riportate in un gravissimo incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi, 5 luglio: dinamica ancora in fase di ricostruzione, ma stando alle prime risultanze il giovane, in sella al suo scooter, si sarebbe scontrato con un'automobile e sarebbe stato sbalzato a diversi metri per poi finire rovinosamente sull'asfalto.

Lo schianto con la Fiat Panda è avvenuto sulla strada provinciale Caivano-Aversa, poco distante dall'imbocco della Nola-Villa Literno, nel territorio di Orta di Atella, primo comune del Casertano dopo la fine della provincia di Napoli. Il ragazzo era sullo scooter da solo, non è ancora chiaro se l'impatto sia dovuto ad una perdita di controllo del mezzo o magari ad una manovra improvvisa, forse un tentativo di sorpasso azzardato, da parte di uno dei conducenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e l'avvio delle indagini. Soccorso dal 118, il giovane è apparso dal primo momento in condizioni gravissime; è stato trasportato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove però è arrivato già senza vita.