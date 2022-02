Incidente nell’Avellinese, con lo scooter contro un’auto: morto un ragazzo di 16 anni Il drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Forino, nella provincia di Avellino: per il 16enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, a Forino, nella provincia di Avellino: sfortunatamente, un ragazzo di soli 16 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, l'incidente si è verificato in via Scheta: la giovane vittima si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile: sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 16enne. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Forino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Soltanto nella serata di ieri, 24 febbraio, un altro incidente stradale mortale, a Gragnano, nella provincia di Napoli: a perdere la vita Antonino Palomba, 37 anni. Intorno alle 22.30, Palomba stava percorrendo la Strada Statale per Agerola in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'automobile che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto i sanitari del 118, che hanno constatato la morte del 37enne e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno sottoposto il conducente della vettura, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, agli accertamenti di rito per appurare eventuale presenza di alcool o droghe nel sangue al momento dell'incidente.