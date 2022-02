Incidente a Gragnano tra auto e scooter, Antonino Palomba muore a 37 anni Un 37enne di Sorrento, Antonino Palomba, è deceduto un incidente stradale avvenuto ieri sera a Gragnano (Napoli): il suo scooter si è schiantato frontalmente con un’automobile.

A cura di Nico Falco

È morto sul colpo Antonino Palomba, 37enne di Sorrento, coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Gragnano, in provincia di Napoli. Per cause che restano da accertare lo scooter su cui viaggiava si è schiantato frontalmente con un'automobile che proseguiva lungo il senso di marcia opposto; inutili i soccorsi, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

L'incidente è avvenuto sulla strada statale per Agerola, nella frazione di Sigliano, intorno alle 22:30 di ieri, 24 febbraio. Palomba era in scooter da solo. Nell'automobile, una Smart, c'erano due persone; sono entrambe rimaste illese e il guidatore, come da prassi, è stato sottoposto agli esami di rito per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti. La ricostruzione è ancora in corso ma, stando alle prime risultanze, uno dei due veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, trovandosi quindi sulla traiettoria dell'altro. L'impatto è stato devastante; l'automobile, colpita sulla parte anteriore destra, è rimasta fortemente danneggiata: il parafanghi si è divelto e la ruota si è piegata; lo scooter si è completamente distrutto, ridotto a un ammasso di rottami.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Per Palomba nessuna speranza: i sanitari del 118, allertati dai passanti, hanno tentato di rianimarlo ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Il corpo del 37enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, la circolazione è ripresa dopo il ripristino della carreggiata e la rimozione dei rottami dall'asfalto.