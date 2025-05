video suggerito

Incidente nella notte al Rione Libertà di Benevento: morto il 17enne sullo scooter Due incidenti mortali a Benevento nella serata di ieri. Morto Francesco Pio, 17enne coinvolto nello scontro tra via Napoli e via Cocchia nel Rione Libertà. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ospedale "San Pio" di Benevento, immagine di repertorio

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di ieri, 21 maggio, a Benevento. Non ce l'ha fatta Francesco Pio, il 17enne in sella sullo scooter che ha impattato contro un'Opel Zafira all'incrocio tra via Napoli e via Cocchia, nel Rione Libertà. Le condizioni della vittima, che viaggiava in scooter insieme a un altro ragazzo ricoverato in codice rosso al beneventano Fatebenefratelli, erano apparse subito critiche. Trasportato d'urgenza all'Ospedale San Pio di Benevento, il giovane si è aggravato fino al decesso, registrato in mattinata. Resta invece stabile e non desta particolare preoccupazione il quadro clinico del 50enne alla guida dell'automobile.

Arrivato al San Pio, per il giovane c'è stato nulla da fare

Francesco Pio era il passeggero del mezzo coinvolto nel sinistro, guidato da un suo amico attualmente ricoverato in codice rosso al Fatebenefratelli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine e, da quanto si apprende, la vettura coinvolta nello scontro sembra provenisse da una delle traverse laterali che corrono sull'asse viario. Subito dopo sul luogo dell'impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i mezzi di soccorso del 118 e i militari dell'Arma dei carabinieri della locale Compagnia, impegnati nei rilievi per capire la dinamica dell'evento. Per il ragazzo, purtroppo. c'è stato nulla da fare. Dopo essere arrivato in condizioni critiche al San Pio, è spirato nelle prime ore di questa mattina.

La giovane vittima, un 17enne di Benevento studente dell'Alberghiero, era da sempre un grande appassionato di calcio. Sport che praticava, a 5, nella formazione under 17 regionale della "De Vita Soccer", società che milita nel campionato di Serie C2. Domani avrebbe dovuto partecipare con il suo team a un torneo ad Alba Adriatica, ma la trasferta è stata annullata in segno di lutto. La società, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane, ha fatto sapere che sarà organizzata un'iniziativa per ricordarlo. Rinviata anche la partita inaugurale del campo sportivo della Casa Circondariale di Benevento, in programma per domani, che avrebbe visto protagonisti gli studenti dell'istituto frequentato dal 17enne e dall’altro ragazzo rimasto ferito nell’incidente.

Notte di sangue a Benevento, due gli incidenti mortali

Quello tra via Napoli e via Cocchia non è stato l'unico incidente che ha bagnato di sangue Benevento. Nella tarda serata di ieri, sulla statale 87, all'altezza del bivio di Pontelandolfo, nel Beneventano, una Pegeot 206 si è scontrata contro una Mercedes classe A proveniente dal senso opposto di marcia. Michele Durante, 50enne di Morcone (Bn) in viaggio sulla 206, è morto sul colpo. Gli occupanti della Mercedes, due giovani, uno di Casalduni e l'altro di Pontelandolfo che avrebbero dovuto raggiungere Campobasso per lavoro, sono strati trasportati in codice rosso all'ospedale San Pio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri.