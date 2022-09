Incidente nella notte a Sorrento, con lo scooter contro un’auto: morto un 24enne Il giovane, soccorso dai sanitari, è purtroppo deceduto in ospedale. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia questa notte a Sorrento, nella provincia di Napoli, dove un giovane del posto di soli 24 anni è purtroppo deceduto in seguito a un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Fuorimura quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura, guidata da un coetaneo di Massa Lubrense. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il 24enne all'ospedale Santa Maria la Misericordia, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della locale compagnia, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente; i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per le indagini.

Scontro frontale a Caserta: ci sono feriti

A Caserta, invece, nella galleria che si trova sotto la Reggia, questa mattina due automobili si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno soccorso i feriti, due uomini, e li hanno trasportati in ospedale: le loro condizioni di salute non sono note. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che hanno messo in sicurezza le due auto incidentate: per consentire le operazioni dei sanitari e quelle dei pompieri, la strada è stata chiusa, con ripercussioni sulla circolazione automobilistica della zona.