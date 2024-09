Piazza Dante di notte è ostaggio degli scooter. Motorini tra i turisti a folle velocità Gare di scooter con impennate nella piazza gremita da turisti e cittadini nella notte di domenica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Corse e impennate di motorini tra la folla in piazza Dante nella zona riservata ai pedoni, tra centinaia di passanti increduli. Decine di scooter che sfrecciano tra le persone. A bordo giovani senza casco che fanno lo slalom tra i pedoni, tra questi tantissimi turisti e famiglie con bambini. È accaduto ancora una volta nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre, nella piazza del centro storico di Napoli, gremita di persone. Tante famiglie spaventate. "È una vergogna", si lamentano residenti e commercianti. Era già accaduto negli scorsi mesi, come denunciato da Fanpage.it. Le immagini impressionanti di quanto accaduto riprese nei video dei passanti allarmati.

Gare di motorini in piazza Dante

Di notte, soprattutto nel weekend, la piazza, tra le più famose e frequentate della città, si trasforma in una pista per le gare dei motorini. La notte di domenica, attorno all'1,30, nella piazza si è svolto un vero e proprio "rodeo" con circa una decina di motorini che giravano in tondo, senza motivo, impennando, tra la folla di pedoni. Tutti senza casco. Il tutto a pochi metri dalla sede della II Municipalità. Il caso è stato segnalato anche all'assessorato al Turismo.

Già negli scorsi mesi la Prefettura di Napoli era intervenuta sulla vicenda, chiedendo alle forze dell'ordine di intensificare i controlli contro questo fenomeno. Purtroppo, però, a distanza di mesi la piazza è di nuovo ostaggio degli scooter, che gareggiano tra loro, incuranti di bambini e anziani che passeggiano tranquillamente nell'area pedonale per godersi qualche ora di relax di sera, in una delle piazze più belle del centro storico.