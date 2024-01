Napoli, gara di motorini in piazza Dante: corse e impennate tra la folla di sabato sera Piazza Dante trasformata in una pista per le corse dei motorini sabato sera. Impennate e slalom ad alta velocità tra la folla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Gare di scooter tra ragazzini in piazza Dante a Napoli sabato sera. Tanti ragazzini senza casco, a bordo dei mezzi a due ruote, si sono cimentati in manovre spericolate, con impennate e corse nell'area pedonale della piazza affollata di cittadini e turisti per la movida. Le immagini impressionanti di quanto accaduto riprese anche nei video dei passanti allarmati, tra loro anche famiglie con bambini. In uno dei video si vede un motorino impennare proprio a pochissima distanza da due ignare persone a piedi. Una scena di follia, in pieno centro storico a Napoli, che arriva all'indomani dell'allarme lanciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Napoli, dove si è parlato di escalation di violenza criminale, soprattutto tra i giovanissimi e del fenomeno delle babygang.

Panico nella piazza affollata, impennate a pochi metri dai pedoni

Scene di panico, ieri sera, in Piazza Dante, con tanti motorini che correvano nella zona riservata ai pedoni, impennando al centro della piazza, tra centinaia di passanti increduli. Una situazione di completo far west attorno alle ore 23,30. I residenti parlano di una piazza abbandonata ormai a se stessa. Una scena che, secondo comitati e associazioni civiche, si ripeterebbe ormai quasi ogni weekend. I video delle gare di motorini in piazza Dante è stato inviato anche al Comune di Napoli, affinché possano essere assunti dei provvedimenti a tutela della pubblica sicurezza e incolumità. Palazzo San Giacomo è impegnato proprio in questi mesi in un progetto di riqualificazione della zona, in particolare di Port'Alba, la strada delle librerie.