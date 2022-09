Scontro frontale fra due auto nella galleria sotto la Reggia di Caserta, ci sono feriti Due persone ferite e portate in ospedale a causa dell’incidente avvenuto nel tunnel della strada statale sotto la Reggia di Caserta.

A cura di Redazione Napoli

Scontro frontale tra due automobili nella galleria sotto la Reggia di Caserta, sulla Strada statale 700 al km 5+980. Questa mattina verso le ore 9 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta nel tratto di strada, trovando una situazione difficile: due autovetture che, dopo lo scontro frontale, hanno terminato la loro corsa in mezzo alla careggiata causando la chiusura della strada.

Immediatamente i soccorritori hanno dato assistenza nelle operazioni al personale del 118 per il successivo trasporto in ospedale delle due persone ferite, due uomini, con due ambulanze. Successivamente – spiega una nota dei pompieri casertani – hanno messo in sicurezza le due autovetture per il recupero da parte della ditta specializzata. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.