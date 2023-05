Incidente nel Casertano, auto sbanda e finisce in un canalone: salva la donna all’interno Sbanda con l’automobile e finisce per ribaltarsi in un canalone: salva la donna alla guida, i vigili del fuoco recuperano la vettura con un’autogru.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile recuperata dai vigili del fuoco casertani.

Un'automobile è finita in un canale a Cancello Arnone, dopo aver sbandato: salva la donna alla guida, sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per il recupero della vettura. La vicenda è accaduta questa mattina, attorno alle 8, su via Bonito nel territorio di Cancello Arnone, in provincia di Caserta. I vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è giunto sul posto assieme al personale medico-sanitario del 118 per le cure del caso.

Un’altra fase del recupero dell’automobile finita in un canalone a Cancello, nel Casertano.

Stando ai primissimi rilievi delle forze dell'ordine, a loro volta giunte sul posto poco dopo, l'automobile avrebbe sbandato lungo la strada, per cause ancora da accertare, finendo poi per ribaltarsi e precipitando in un canalone adiacente alla strada. La donna alla guida era riuscita per fortuna a mettersi già in salvo, uscendo prontamente dall'abitacolo. Sul posto sono intanto arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta assieme al personale del 118 a bordo di un'ambulanza. Fortunatamente, la donna non ha avuto bisogno di particolari cure: diversa invece la sorte dell'automobile, che i vigili del fuoco hanno recuperato grazie ad una autogru arrivata dalla sede centrale del Comando dei vigili del fuoco. Una volta recuperata la vettura e messa in sicurezza la carreggiata, il traffico ha ripreso a scorrere normalmente lungo via Bonito.