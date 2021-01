Tragedia nella giornata odierna nel carcere di Secondigliano, alla periferia settentrionale di Napoli, dove un operaio di 50 anni è purtroppo deceduto in seguito a un incidente sul lavoro. Da quanto si apprende la vittima, Giovanni Ferrante, stava eseguendo dei lavori di impermeabilizzazione sul tetto della casa circondariale partenopea quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Fatale per il 50enne il volo da circa 5 metri di altezza e il violento impatto con il suolo: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l'operaio non c'era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto e per stabilire eventuali responsabilità. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda.

Nella giornata di ieri, a Mondragone, nella provincia di Caserta, un altro incidente sul lavoro, purtroppo mortale: la vittima è Rocco Palmieri, 56 anni, carabiniere libero dal servizio, che nel tempo libero si dilettava a lavorare in un fondo agricolo della città del Casertano. Per cause ancora in corso di accertamento, il 56enne è rimasto incastrato con gli arti inferiori sotto un trattore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno tentato di liberare il 56enne con degli arnesi da taglio: quando ci sono riusciti, però, per il carabiniere non c'era più nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso utili a stabilire la dinamica di quanto accaduto.