Incidente mortale tra Casoria e San Pietro a Patierno: uomo in scooter contro guard-rail Sul “doppio senso” motociclista impatta contro le barriere e cade rovinosamente sull’asfalto. Morto dopo il trasporto in ospedale.

A cura di Redazione Napoli

Dramma nella notte lungo la circumvallazione esterna di Napoli SP1, nel territorio del quartiere di Napoli San Pietro a Patierno, in direzione Casoria, per un incidente stradale.

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti e hanno accertato finora che un uomo di 53 anni, Maurizio Lucarelli, di Scampia, avrebbe perso il controllo del suo motociclo impattando violentemente contro il guard-rail. Soccorso dal 118, il motociclista è stato portato all’ospedale Cardarelli dove è morto per le lesioni riportate. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato all'impatto mortale.

La Circumvallazione esterna di Napoli, è la cosiddetta "strada americana", conosciuta dai più come "il doppio senso": attraversa l'intero hinterland a nord di Napoli, si chiama "degli americani" poiché furono gli alleati, nel Dopoguerra, quando erano di stanza a Napoli, a costruire la prima parte dell'arteria in maniera da raggiungere più agevolmente le loro basi militari, strategicamente collocate nei pressi di Lago Patria e Licola, nell'area Flegrea. Si tratta purtroppo di una strada dove non sono infrequenti i sinistri mortali.