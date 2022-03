Incidente mortale in via Terracina, deceduto uomo di 34 anni. Ferita la donna che era con lui Via Terracina, moto Bmw impatta con Fiat Panda. Deceduto Francesco Claus, 34 anni, napoletano residente a Terni.

Si chiamava Francesco Maria Leone Claus, aveva 34 anni ed era napoletano, ma residente a Terni, l'uomo che ieri sera è morto a seguito di un incidente stradale a Fuorigrotta. Era a bordo di una moto Bmw, su via Terracina quando, per ragioni da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda, che arrivava dal senso opposto.

Impatto violentissimo e per il 34enne nulla da fare. Trasportato rapidamente al vicino ospedale San Paolo di Fuorigrotta, è morto poco dopo. A bordo della moto con lui c'era una donna, ricoverata al Cardarelli. Non è in pericolo di vita, anche se resta in prognosi riservata condizioni di salute non destano preoccupazione, anche se al momento la prognosi è riservata L'automobilista a bordo della Panda è un uomo di 43 anni che non ha subìto danni fisici rilevanti e necessitanti ricovero in ospedale anche se è rimasto sotto choc. La salma di Francesco Claus è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.

L'incidente mortale è avvenuto a poche decine di metri dall’Istituto Professionale Statale Rossini, ora gli uomini della Polizia Municipale, dopo gli opportuni rilievi, stabiliranno dinamica e responsabilità dei fatti.