Incidente mentre torna a casa per la Vigilia, Annamaria Di Spirito muore a 36 anni. Oggi i funerali nel Casertano Annamaria Di Spirito, originaria di Sessa Aurunca, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella serata di martedì 24 dicembre. Oggi si svolgeranno i funerali.

A cura di Valerio Papadia

Annamaria Di Spirito

Un tragico incidente nella serata del 24 dicembre, la Vigilia di Natale, ha spezzato la vita di Annamaria Di Spirito, 36 anni. La giovane donna, originaria di Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, stava tornando a casa per trascorrere la Vigilia in famiglia; alla guida di una Fiat Tipo, la 36enne ha perso il controllo della vettura mentre si trovava a Cerri Aprano, frazione del Comune di Santi Cosma e Damiano, nella provincia di Latina, al confine tra il Lazio e la Campania. L'automobile è finita fuori strada, impattando contro una recinzione.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Annamaria Di Spirito non c'è stato, purtroppo, nulla da fare: la 36enne è morta in seguito all'impatto per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica di quanto accaduto.

Oggi a Sessa Aurunca i funerali di Annamaria Di Spirito

Figlia di un ex carabiniere, Annamaria Di Spirito era molto conosciuta a Maiano, frazione di Sessa Aurunca, della quale era originaria. Oggi, giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, proprio nella chiesa parrocchiale di Maiano, alle ore 11 si terranno i funerali della 36enne.