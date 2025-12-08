Incidente in via Tasso, scontro frontale tra auto: 13enne ferita al volto

L’incidente in via Tasso, a Napoli

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in via Tasso, a Napoli, intorno alle 23 di ieri, 7 dicembre; la giovanissima era in una delle automobili coinvolte, ha riportato delle ferite al volto, tra cui un dente spezzato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sulla dinamica dello scontro, che ha coinvolto solo due automobili, sono in corso accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni una delle automobili, guidata da un ragazzo, avrebbe invaso ad alta velocità la corsia di marcia opposta all'altezza della curva dell'ospedale Internazionale e si sarebbe quindi trovata sulla traiettoria del secondo veicolo, che proveniva dal senso opposto, su cui viaggiavano la 13enne e il nonno; a quel punto lo schianto, frontale, sarebbe stato inevitabile. La violenza dello scontro è testimoniata dai danni riportati da entrambi i veicoli. Sul posto, in attesa dei soccorsi, anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Purtroppo ancora una volta la velocità sostenuta è la causa del ferimento di una ragazza giovanissima oltre che della distruzione di due vetture che ha provocato la paralisi del traffico cittadino in una strada che, per le sue dimensioni e la densità di traffico veicolare, dovrebbe essere percorsa con grande prudenza – si legge in una nota congiunta diffusa da Borrelli e dai consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci – prendiamo atto come le strade cittadine diventino sempre più spesso circuiti automobilistici. A farne le spese, vittime innocenti".

Nella nota diffusa dal parlamentare anche la testimonianza di Enrico Coppola, l'uomo che era in auto con la nipotina di 13 anni: "All'improvviso mi sono trovato addosso questa vettura che ha affrontato, non so per quale motivo, la curva in modo errato e ha invaso la carreggiata dove procedevo io. Lo spavento è stato tanto anche perché mia nipote è rimasta ferita, ci ha rimesso un dente e il labbro spaccato. Poteva andare peggio, sono fortunato a non dover raccontare qualcosa di ben più grave. Ho visto che in quel punto c'è una telecamera, spero vengano prese le immagini per chiarire la dinamica del sinistro".