Incidente in via Partenope, Alessandro morto dopo 5 giorni di coma. Donati gli organi

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ce l'ha fatta Alessandro Lembo, il 29enne di Monterusciello vittima di un incidente stradale su via Partenope la scorsa settimana. Il ragazzo, purtroppo, è deceduto dopo 5 giorni di ricovero all'Ospedale Cardarelli, dove ha lottato tra la vita e la morte. La famiglia ha dato l'autorizzazione alla donazione degli organi che potranno così salvare altre vite umane. Il giovane era in sella ad una moto guidata da un amico, quando è rimasto coinvolto nell'incidente. Purtroppo l'impatto con un'automobile era stato molto violento e il ragazzo era entrato in coma, dopo aver sbattuto la testa, nonostante indossasse il casco.

Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia che stanno giungendo in questo momento da parte di amici e conoscenti per la terribile e prematura perdita. "I cinque giorni più brutti della mia vita – scrive Luciano – ho pregato tanto. Eri una persona dal cuore buono, chi ti ha conosciuto non può non volerti un immenso bene. Una grossa perdita, un dolore difficile da spiegare e una ferita impossibile da guarire, ti voglio ricordare con il tuo sorriso bello e contagioso. Resterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri". Mentre Silvia aggiunge: "Non mi sembra vero. Quello che pensavo e penso di te lo porto nel cuore e sapere che un bravo ragazzo come te, educato, dolce, gentile, umile non ci sia più mi distrugge. La vita a volte è crudele, ora sei in un posto migliore. Ciao leone, perché è così che hai combattuto, da leone".

Intanto, questa mattina si è registrato un altro violento incidente stradale in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei, al centro storico, dove uno scooter si è scontrato con un'auto. Il giovane alla guida del motorino è stato ricoverato in codice rosso.