Incidente in via Imbriani, auto contro scooter: uomo in fin di vita Violento incidente stradale in via Matteo Renato Imbriani, all’altezza dell’istituto Petrarca, questa mattina. Un’auto, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrata con uno scooter. Il conducente del motorino ferito è stato ricoverato in codice rosso: è grave. Sul posto la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale in via Matteo Renato Imbriani, all'altezza dell'istituto Petrarca, questa mattina. Un'auto, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrata con uno scooter. Il giovane alla guida del motorino sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente a terra, e sarebbe grave. Sul posto la pattuglia del reparto infortunistica stradale della Polizia Municipale, guidato dal comandante Antonio Muriano. Il giovane ferito sarebbe stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice rosso.

Traffico bloccato fino a via Salvator Rosa

Traffico paralizzato, intanto, su via Imbriani, importante arteria stradale di collegamento tra il centro storico e i quartieri collinari del Vomero-Arenella. La coda di auto arriva fino a via Salvator Rosa. Si tratta, infatti, di una delle strade più trafficate di Napoli. Immediato l'intervento dei soccorsi, giunti sul posto per assistere i feriti. La strada è stata chiusa e transennata nel frattempo dalla Polizia Municipale con il nastro bianco e rosso, per consentire di raccogliere gli elementi per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, oltre a sentire gli eventuali testimoni dell'incidente stradale. Soltanto al termine dei rilievi da parte delle forze dell'ordine sarà possibile riaprire via Imbriani alla circolazione regolare dei veicoli. Il traffico, al momento, è stato temporaneamente dirottato su via Salvator Rosa, verso piazza Mazzini. Solo la scorsa settimana un altro violento incidente stradale si era registrato sul Lungomare di Napoli, in via Partenope, dove era stato coinvolto un altro giovane.