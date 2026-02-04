Incidente in via Marina, auto impazzita si ribalta e travolge operatore Asìa: ferito ricoverato in Ospedale

Violento incidente stradale in via Marina questa notte, dove un'auto ad alta velocità si è schiantata e si è ribaltata, finendo per travolgere un operatori di Asìa Napoli, la società dell'Igiene Urbana che stava lavorando sul posto. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Ponte dei Francesi ed è stato molto forte. Il dipendente della società dell'igiene urbana è rimasto gravemente ferito. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, è stato trasportato presso l'Ospedale del Mare.

In ospedale due lavoratori di Asìa

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore stava svolgendo le sue mansioni in via Marina a Napoli, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è stato investito da un'automobile che arrivava ad alta velocità. Un secondo operatore Asìa, che faceva parte dello stesso equipaggio è stato anch'egli trasportato in ambulanza sotto shock.

È stata una notte di terrore, si è sfiorata la tragedia. La scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori ed ai colleghi dell'operatore ferito è stata terrificante. L'intero comparto Asìa è rimasto sotto shock per l'accaduto. I dipendenti hanno timore per la mancanza di sicurezza stradale, soprattutto in alcune zone della città. Sono in corso accertamenti sull'episodio. Tra le ipotesi circolate nell'immediatezza dell'incidente anche quella che fosse in corso una gara tra auto.