Incidente in via Foria, auto colpisce lo spartitraffico e si ribalta Impressionante incidente domenica mattina in via Foria, a Napoli: un'auto, dopo aver urtato lo spartitraffico, si è capovolta rimanendo bloccata al centro della carreggiata.

A cura di Nico Falco

L'auto capovolta in via Foria, a Napoli

L'automobile avrebbe colpito lo spartitraffico e, forse a causa della velocità o per una sterzata improvvisa, si è ribaltata, finendo sotto sopra al centro della carreggiata. Ricostruzione ancora in corso, per l'incidente che si è consumato in via Foria, nel centro di Napoli, nella mattinata di ieri, 26 gennaio. L'automobilista, a quanto si apprende, non è in gravi condizioni: è uscito dal veicolo da solo ed è sempre rimasto cosciente. L'automobile capovolta ha attirato la curiosità di numerosi passanti, che hanno pubblicato foto e video sui social.

Lo schianto è avvenuto prima delle 8 di domenica 26 gennaio, a quell'ora la strada era probabilmente sgombra e non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso. È possibile che l'automobile abbia colpito lo spartitraffico per una distrazione del conducente. Non è invece ancora chiaro cosa abbia portato al ribaltamento: è verosimile che una delle concause possa essere l'alta velocità, ma una manovra improvvisa, come quella che il conducente potrebbe avere effettuato subito dopo l'urto col cemento, potrebbe ugualmente avere determinato la perdita di aderenza con l'asfalto e il capovolgimento della vettura.

Sui social, oltre alle fotografie, sono stati pubblicati anche dei video che mostrano l'automobile capovolta al centro della carreggiata; quello allegato all'articolo è stato pubblicato su Facebook dall'utente Massimo Pacilio. L'incidente ha causato, ovviamente, ripercussioni sul traffico: fino alla rimozione dell'automobile non è stato possibile utilizzare quella corsia di via Foria e diversi veicoli, tra cui anche mezzi pesanti, sono rimasti bloccati.