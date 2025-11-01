Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta, caos traffico al Vomero

Auto si schianta e si ribalta in via Michelangelo da Caravaggio, la strada che collega i quartieri di Fuorigrotta e Vomero a Napoli. Ferito gravemente il conducente: trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Il violento incidente stradale è avvenuto questa sera, sabato 1 novembre, poco dopo la partita Napoli-Como allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, iniziata alle 18 e terminata con un pareggio per zero a zero. Traffico paralizzato nella zona.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale. L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, avrebbe coinvolto una vettura Peugeot 207, con targa polacca, che si sarebbe scontrata, per motivi ancora in corso di accertamento con un'auto Stelvio ferma in sosta. La Peugeout si è ribaltata e il conducente è rimasto gravemente ferito: è stato portato in ospedale in codice rosso. Sarebbe grave.

Caos traffico tra Fuorigrotta e Vomero a causa dell'incidente

Il match si era appena concluso e decine di migliaia di auto e scooter si stavano allontanando dalla zona dell'impianto sportivo, quando è avvenuto l'incidente. Tutta l'area circostante lo stadio Maradona, fin dal pomeriggio, era oggetto di un piano traffico disposto dal Comune di Napoli, come avviene di solito in occasione delle partite casalinghe del Napoli, con strade chiuse e divieti di sosta. Per la partita con il Como, su disposizione della Prefettura di Napoli, in aggiunta, oggi pomeriggio era stata chiusa anche l'uscita Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, con molte auto dirottate proprio su via Caravaggio, per questo motivo.

Sul luogo del sinistro sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e le forze dell'ordine, che si stanno recando sul posto per poter prestare aiuto agli automobilisti ed eseguire i rilievi del caso. Nella zona dello stadio sono attivi anche un centinaio di agenti della polizia locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. I caschi bianchi stanno effettuando i controlli di rito per la sicurezza e la viabilità cittadina. Diverse auto in sosta selvaggia sono state rimosse con i carro attrezzi.