Incidente in Tangenziale, camion si ribalta all’Arenella: traffico paralizzato Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli intorno alle 13 del 16 dicembre; l’incidente ha causato chilometri di coda tra Fuorigrotta e Capodimonte.

A cura di Nico Falco

L’incidente sulla Tangenziale (foto da Facebook)

Traffico paralizzato oggi, 16 dicembre, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante sulla Tangenziale di Napoli, all'altezza dell'uscita Arenella: un camion si è ribaltato, per motivi che restano da accertare. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, ma potrebbe essere avvenuto in seguito ad una manovra brusca da parte del conducente del camion, che sarebbe rimasto ferito in modo non grave; il sinistro non avrebbe coinvolto gli altri mezzi in transito e, diversamente da quanto circolato, non risultano deceduti.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: il camion, bloccato su un fianco di traverso alla carreggiata, ha occupato due delle corsie, riducendo drasticamente l'ampiezza della strada e centinaia di automobili sono rimaste quindi bloccate in attesa del ripristino; per la rimozione del veicolo è stato necessario richiedere un carro attrezzi per mezzi pesanti. Segnalati chilometri di coda nel tratto tra i caselli di Fuorigrotta e Capodimonte.