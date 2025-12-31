napoli
Incidente in scooter nel Napoletano: Genny Di Criscio muore a 17 anni

Il giovane, originario di Casalnuovo, è morto nelle scorse ore: era rimasto coinvolto in un incidente stradale due giorni fa a Castello di Cisterna.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Una tragedia ha colpito la comunità di Casalnuovo, nella provincia di Napoli: è morto Genny Di Criscio, ragazzo di 17 anni che, due giorni fa, era stato coinvolto in un incidente stradale a Castello di Cisterna. Il 17enne era ricoverato all'ospedale II Policlinico di Napoli, dove purtroppo, nelle scorse ore, è sopraggiunto il decesso. I funerali del ragazzo si svolgeranno domani, giovedì 1° gennaio, nella Chiesa della Visitazione di Casalnuovo.

Il 17enne è caduto dallo scooter

Stando a quanto si apprende, lo scorso 29 dicembre, Genny Di Criscio era in sella al suo scooter e stava tornando a casa quando, a Castello di Cisterna, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il 17enne ha perso il controllo del mezzo a due ruote, rovinando violentemente sull'asfalto. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato nel nosocomio napoletano, dove nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere.

Il cordoglio per la morte di Genny Di Criscio

La notizia della morte del 17enne ha sconvolto, come detto, la comunità di Casalnuovo, cittadina della quale il giovane era originario e dove frequentava il Liceo Matilde Serao, che oggi ha voluto ricordarlo così: "Genny era uno dei nostri ragazzi, parte viva del Serao: dei suoi compagni, dei suoi docenti, delle sue aule, dei suoi giorni. In questo momento di dolore immenso, il Liceo Matilde Serao si stringe con affetto sincero attorno ai genitori, alla famiglia, ai docenti, ai compagni di classe e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendone il cammino".

Al cordoglio per la morte di Genny Di Criscio ha partecipato anche Massimo Pelliccia, che sui social ha scritto: Ci sono notizie che lasciano senza fiato. In seguito a un tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi, è venuto a mancare un nostro giovane concittadino di appena 17 anni. Una tragedia immensa che colpisce l’intera comunità. Che la terra gli sia lieve. Preghiamo per lui e per la sua famiglia, che vive questo immenso dramma".

