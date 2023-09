Incidente in scooter a Torre Annunziata: grave Fabio Manzi, campione di kickboxing Il giovane atleta, 27 anni, è ricoverato all’ospedale Loreto Mare di Napoli in prognosi riservata: tanti i messaggi di vicinanza sui social per il campione.

A cura di Valerio Papadia

Una comunità intera, quella di Nocera Superiore, nella provincia di Salerno, prega per le sorti di Fabio Manzi, 27 anni, campione di kickboxing: il giovane atleta è rimasto coinvolto in un incidente stradale qualche giorno fa e ora è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, in prognosi riservata.

Nelle ultime ore, la bacheca Facebook del campione di kickboxing si è riempita di decine di messaggi di amici e conoscenti che gli mostrano la loro vicinanza e gli chiedono di non mollare e di tornare presto a casa. "Vinci anche questo incontro come hai sempre fatto…ti vogliamo bene" scrive un amico. "Non uscire sconfitto da questo ring. Sei forte" scrive un altro amico.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto Fabio Manzi risale al pomeriggio di domenica scorsa, 10 settembre. Il giovane atleta si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo l'Autostrada A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, in prossimità dello svincolo di Torre Annunziata, si è verificato l'incidente. Soccorso dai sanitari del 118, il 27enne è stato portato nel nosocomio napoletano, dove è tuttora ricoverato.