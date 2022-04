Incidente in scooter a Pontecagnano, l’infermiere Michele Africola muore a 54 anni La vittima si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrata con un’automobile: il 54enne, trasportato in ospedale, è purtroppo deceduto.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 aprile, a Pontecagnano, nella provincia di Salerno: la vittima è Michele Africola, infermiere di 54 anni. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il 54enne si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Verdi, a ridosso della Strada Statale 18, quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con una vettura, una Fiat Punto, guidata da un uomo del posto di 85 anni.

L'impatto tra il mezzo a due ruote e l'automobile è stato molto violento e l'infermiere 54enne è finito rovinosamente sull'asfalto: soccorso dai sanitari del 118, Michele Africola è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è purtroppo deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

Tragedia sull'A14, morto un operaio del Napoletano

Durante la notte, invece, un operaio di 38 anni originario di Afragola, nella provincia di Napoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir: è accaduto sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto. L'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione nel tratto compreso tra San Severo e Foggia quando è stato improvvisamente investito da un mezzo pesante, un tir: tempestivo l'arrivo dei sanitari, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.