Incidente in scooter a Napoli: morto un uomo di 46 anni a Ponticelli

Il tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nel quartiere della periferia Est di Napoli: soccorso, il 46enne è morto in ospedale.

Un tragico incidente stradale, rivelatosi purtroppo mortale, si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 12 dicembre, a Napoli: la vittima è un uomo di 46 anni, le cui generalità non sono ancora note. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il 46enne era alla guida del suo scooter e stava percorrendo una traversa di via De Meis, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale del capoluogo campano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo violentemente sull'asfalto.

L'uomo portato in ospedale: è morto per le ferite riportate

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno preso in carico il 46enne e lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del vicino ospedale del Mare: nel nosocomio partenopeo, nonostante gli sforzi del personale medico, l'uomo è purtroppo deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente.

Oltre ai sanitari, sul luogo si sono recati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidati da Vincenzo Cirillo, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara; dai primi accertamenti, nell'incidente sarebbe stato coinvolto soltanto lo scooter guidato dalla vittima.