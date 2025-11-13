Incidente in scooter a Mondragone, Luigi Rennella muore a 37 anni

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente: Luigi Rennella, padre di tre figli, è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed è morto nell’impatto con il suolo.

Luigi Rennella

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 novembre, a Mondragone, nella provincia di Caserta: nell'incidente è purtroppo morto Luigi Rennella, 37 anni, che lascia la moglie e tre figli. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto: stando a quanto si apprende, il 37enne stava guidando il suo scooter sulla strada che collega Mondragone a Falciano del Massico quando, improvvisamente, è stato sbalzato dalla sella ed è finito con violenza sull'asfalto. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Luigi Rennella non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente: da chiarire, infatti, se nell'impatto sia rimasto coinvolto un altro veicolo.

Il cordoglio per la morte di Luigi Rennella

Originario di Mondragone, ma residente da qualche tempo a Falciano del Massico, Luigi Rennella era sposato e padre di tre figli; lavorava in un supermercato della zona ed era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore: anche il sindaco di Mondragone, Francesco Lavagna, ha voluto esprimere il dolore della comunità: