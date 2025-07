Incidente in moto, Mariano Feliciello muore a 30 anni: lutto a Ischia

Mariano Feliciello, la vittima

Lutto a Ischia per la morte di Mariano Feliciello, il 30enne vittima di un tragico incidente stradale in modo avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio. Avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento, schiantandosi contro un muro di cinta di un terreno. Il giovane, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Rizzoli dell'Isola Verde in codice rosso e poi da qui trasferito all'Ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduto nella tarda serata di ieri, nonostante il tentativo disperato del personale sanitario di salvargli la vita, a causa delle lesioni riportate nell'impatto.

Muore a 30 anni in incidente stradale a Barano di Ischia

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Ciao Mariano-BOMBER – si legge nel post di Cestistica Ischia – Tutta la Cestistica Ischia, incredula e affranta dalla notizia, è vicina alla famiglia del giovane Mariano Feliciello, morto in un tragico incidente". Il giovane, infatti, era un appassionato di basket ed era considerato un ottimo atleta. Condoglianze anche dalla "body ballet dance" che si stringe forte "alla famiglia e condivide il dolore per la perdita del caro Mariano Felix Feliciello ragazzo d'oro come la sua famiglia".

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, Feliciello era a bordo della sua moto, quando, nel primo pomeriggio di sabato 19 luglio, attorno alle ore 13,00, avrebbe perso il controllo della due ruote, finendo con lo schiantarsi in località Piedimonte, frazione di Barano d'Ischia. Dopo essere stato sottoposto ad un primo delicato intervento al Rizzoli, il ferito è stato trasportato in elicottero all'Ospedale del Mare, per un intervento neurochirurgico, ma purtroppo non ce l'ha fatta. La sua scomparsa ha scioccato tutta la comunità dell'Isola Verde, dove era amato e benvoluto.