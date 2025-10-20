Incidente in moto, Claudio Paone muore a 27 anni: lutto a Casoria

L’incidente si è verificato a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Claudio Paone era originario di Casoria: il sindaco ha dedicato al 27enne un messaggio di cordoglio.

C'è tanto dolore, a Casoria, nella provincia di Napoli, per la tragica morte di Claudio Paone, 27 anni, morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale. Il 27enne si trovava alla guida della sua motocicletta sulla Strada Statale 268, a Somma Vesuviana, quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza di via Seggiari ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

L'impatto è stato molto violento: Claudio Paone è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 che, dopo alcuni tentativi di rianimazione, hanno trasportato il 27enne in ospedale, dove purtroppo il giovane è morto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Casoria

Claudio Paone era originario di San Giorgio a Cremano, ma viveva da tempo a Casoria. Proprio questa ultima comunità, come detto, è in lutto per la morte del 27enne. Il sindaco, Raffaele Bene, ha voluto dedicare al giovane un messaggio di cordoglio: "Una notizia che addolora tutta la nostra città. Mi stringo con affetto e commozione a Camillo Paone e alla sua famiglia per la perdita del giovane Claudio. La forza della nostra intera comunità li accompagni in questo momento di dolore straziante" ha scritto il primo cittadino di Casoria sui social.