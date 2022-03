Incidente in moto a Scafati, Carmine Cerbone muore a 41 anni Stando a una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua motocicletta e si sarebbe schiantato contro una rotonda.

A cura di Valerio Papadia

Drammatico incidente stradale nella giornata di ieri, 23 marzo, a Scafati, nella provincia di Salerno: l'incidente è purtroppo costato la vita a Carmine Cerbone, 41 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 41enne stava guidando la sua motocicletta in via Poggiomarino quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è scontrato con la rotonda che sorge al centro della strada. Le condizioni di Carmine Cerbone sono apparse subito gravi: soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il 41enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; nell'incidente, non risulterebbero coinvolti altri veicoli, oltre alla moto della vittima.

A Napoli un uomo morto folgorato

Sempre ieri, ad Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli, un uomo di 38 anni è invece morto folgorato: l'uomo, Agostino Russo, già noto alle forze dell'ordine e residente a Pianura, è arrivato già privo di vita all'ospedale San Paolo. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il 38enne sarebbe morto folgorato dopo aver toccato alcuni cavi di rame in una cabina elettrica. La salma di Agostino Russo è stata trasportata all'obitorio del Policlinico, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia.