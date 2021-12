Incidente in galleria a Pozzano, la vittima è l’insegnante Simona Lamberti, 41 anni: lascia due figlie Si chiamava Simona Lamberti, professoressa di 41 anni, la donna morta nell’incidente che si è verificato il 14 dicembre nella galleria di Pozzano, in Penisola Sorrentina.

A cura di Valerio Papadia

C'è sgomento tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana per la morte di Simona Lamberti, professoressa di 41 anni: è lei la vittima dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio del 14 dicembre all'interno della galleria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Originaria di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, Simona Lamberti lascia il marito e due figlie piccole. La 41enne insegnava all'Istituto Comprensivo di Positano e Praiano "Lucantonio Porzio", che proprio in queste ore le ha dedicato un messaggio commovente sui social network:

L’intera comunità scolastica è sotto choc. Il dolore toglie il fiato e rende difficile anche solo trovare le parole. Affranti e ancora increduli, piangiamo una docente speciale, molto amata da tutti, un’insegnante che viveva la sua professione con grande serietà e passione, donando ogni giorno il suo dolce sorriso ai nostri alunni. Per questo le siamo grati e la porteremo sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo forte alla famiglia, partecipando al suo immenso dolore

L'incidente in cui ha perso la vita Simona Lamberti

Nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, Simona Lamberti stava tornando a casa proprio dopo una giornata passata a scuola. Alla guida della propria auto, all'interno della galleria di Santa Maria di Pozzano, forse a causa di un sorpasso azzardato, la 41enne si è scontrata con un autobus turistico che proveniva dalla direzione opposta. La vettura guidata dalla professoressa, nella carambola, è poi finita contro altre auto: almeno cinque i veicoli coinvolti. L'impatto è stato fatale per la 41enne, mentre si segnalano altre persone ferite, in maniera non grave.