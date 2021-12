Incidente stradale mortale nella galleria Santa Maria di Pozzano, coinvolte molte auto e un bus Una donna è morta nel grosso incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia.

A cura di Redazione Napoli

Dramma sulla strada statale 145/Var all'interno della galleria ‘Santa Maria di Pozzano', in provincia di Napoli, dove si è verificato un incidente stradale mortale causato da uno scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al momento la circolazione è deviata in loco lungo viabilità alternative. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le due del pomeriggio, nella galleria che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia, all'altezza del territorio del comune di Seiano. Numerosi i veicoli coinvolti, una autovettura ed un bus turistico che hanno riportato seri danni.

La vittima è una donna di 41 anni originaria di Cava dei Tirreni, che era alla guida dell'auto impattata contro il bus privato. Alla base dell'impatto ci sarebbe un sorpasso poco prima della curva, con la doppia striscia continua, un sorpasso azzardato. Feriti anche alcuni passeggeri dell'autobus e conducenti di diverse auto. La carambola del veicolo ha coinvolto almeno altre cinque auto.