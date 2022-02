Incidente in cantiere nel Napoletano, l’operaio Ciro muore dopo 11 giorni di ricovero È morto dopo 11 giorni di ricovero in ospedale Ciro Cioffi, l’operaio di 57 anni di Casola di Napoli, caduto da un’impalcatura in un cantiere. Città in lutto.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morto dopo 11 giorni di ricovero in ospedale Ciro Cioffi, l'operaio di 57 anni di Casola di Napoli, caduto da un'impalcatura mentre lavorava in un cantiere edile nella sua città. L'incidente sul lavoro, l'ennesima morte bianca in Campania, era avvenuto il 9 febbraio scorso. Ciro era un operaio di grande esperienza, specializzato piastrellista. Mentre era al lavoro è caduto dall'impalcatura del cantiere, un volo di due metri che gli ha provocato un trauma cranico. I soccorsi sono partiti immediatamente. Ciro è stato trasportato prima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, poi da qui all'Ospedale del Mare nella zona orientale di Napoli, dove è stato operato d'urgenza. Poi, il ricovero: 11 giorni durante i quali l'operaio, padre di famiglia e nonno, ha lottato con tutte le sue forze. Purtroppo, non ce l'ha fatta. Si è spento ieri.

Lutto a Casola di Napoli per la scomparsa prematura dell'operaio, che era stimato e conosciuto da tutti come un gran lavoratore. Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore per la terribile perdita. "Niente può colmare il vuoto che ci hai lasciato papà – scrive il figlio Antonio – Non so nemmeno come sia potuto accadere tutto ciò, so solo che eri orgoglioso di tutti noi e del tuo omonimo nipotino. Sai perché tutti ti vogliono bene? Perché tu hai sempre seminato del bene senza mai aspettarti nulla in cambio e noi saremo sempre fieri di te". "Lascia un vuoto incolmabile – lo ricordano nei commenti- uomo di grande umiltà e semplicità, io ti ricordo sempre felice, sorridente e disponibile, resterai nel cuore di tutti".