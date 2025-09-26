Chiusa piazza Cavour a Napoli per incidente, rotta la tubatura: fuga di gas e traffico impazzito

Rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour. Strada chiusa e caos traffico. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Deviati i bus.

Foto Fanpage.it

Incidente in un cantiere a Napoli: rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour durante i lavori con i mezzi pesanti. Attualmente la piazza è stata chiusa alla circolazione e non si passa. La città è divisa in due e il traffico è impazzito. Bloccate le auto provenienti da Capodimonte, Materdei, Arenella e Vomero e dirette verso via Foria e piazza Carlo III. Così come nel verso opposto. Deviate numerose linee bus 182, 184, C56, 147 e 201.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con varie squadre e la Polizia Locale. L'incidente sarebbe avvenuto, a quanto apprende Fanpage.it, attorno alle ore 12,00 di oggi, venerdì 26 settembre 2025. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area, per scongiurare che possano innescarsi scoppi o incendi. Mentre la polizia locale ha circoscritto la piazza per evitare che persone non autorizzate possano avvicinarsi. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino.

Foto Fanpage.it

Bisognerà attendere prima il completamento delle operazioni di messa in sicurezza della conduttura. Poi, si potrà procedere alla valutazione del danno e all'analisi degli strumenti per riparare la tubatura. Solo dopo, quando si avrà la certezza che la zona sia completamente sicura, si potrà riaprire alla circolazione veicolare. L'incidente sta provocando grossi disagi alla circolazione, considerando che oggi è anche ferma la Funicolare Centrale per manutenzione programmata.

Deviati i bus al centro di Napoli

A seguito dell'incidente sono stati deviate le linee bus dell'Anm 182, 184, C56, 147 e 201. Di seguito le variazioni di percorso:

Linee 182, 184, C56: in partenza dai rispettivi attestamenti limitano la corsa in piazza Carlo III;

in partenza dai rispettivi attestamenti limitano la corsa in piazza Carlo III; Linea 147: in partenza dall'attestamento limita la corsa al Museo;

in partenza dall'attestamento limita la corsa al Museo; Linea 201: temporaneamente sospesa.

temporaneamente sospesa. La fermata ubicata in piazza Carlo III – Palazzo Fuga 𝐧° 𝟏𝟎𝟏𝟑 è temporaneamente soppressa